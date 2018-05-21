​В Ярославле на базе регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов открылась школа капремонта. Это образовательный проект для всех, кого волнуют вопросы капитального ремонта: собственников, представителей управляющих компаний, председателей советов домов и ТСЖ, строителей.



На первое занятие, организованное при участии национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль», были приглашены председатели советов многоквартирных домов, которые делают накопления на капитальный ремонт на специальных счетах. В работе также приняли участие директор регионального фонда капитального ремонта Эдуард Потапов, председатель совета фонда, депутат Ярославской областной Думы Роман Фомичев, руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.



– Специалисты фонда рассказали председателям советов домов об особенностях капитального ремонта в домах, которые делают накопления на специальных счетах, – отметил Эдуард Потапов. – Чем может помочь им региональный фонд? Какие права и обязанности у всех участников капремонта? Участники школы капремонта смогли задать специалистам фонда любые вопросы, от производственных до юридических и экономических.



По планам организаторов, занятия по различным вопросам капитального ремонта для всех желающих будут проводиться раз в месяц. Информация о дате следующего будет размещена на сайте фонда: http://yarmkd76.ru/.