​В период нереста, с 15 апреля по 15 июня, правилами рыболовства установлены ограничения для любительского, спортивного и запрет для промышленного рыболовства на водоемах области. Для предупреждения и пресечения фактов браконьерства участники межведомственного взаимодействия патрулируют водоемы, прибрежные территории, автомобильные дороги, рынки. Привлечено около 390 сотрудников уполномоченных органов, 53 плавательных средства, 140 автомашин.



– Новая система межведомственного взаимодействия, запущенная в регионе в Год экологии, показала свою эффективность в направлении пресечения незаконной добычи водных биологических ресурсов, особенно в нерестовый период, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – С начала нереста пресечено более 350 фактов незаконной добычи рыбы и возбуждено 33 уголовных дела.



Сотрудники рыбоохраны за месяц провели 109 контрольно-надзорных мероприятий, выявили 186 нарушений. Изъято 52 запрещенных орудия лова, 96 килограммов водных биологических ресурсов.



УМВД России по Ярославской области в период нереста организовало 442 рейда, в результате которых выявлено 166 фактов незаконной добычи рыбы, возбуждено 33 уголовных дела, пресечено 51 административное правонарушение.



Государственные охотничьи инспекторы регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования приняли участие в 19 проверках совместно с инспекторами рыбоохраны и сотрудниками УМВД по Ярославской области. В результате в Рыбинском и Пошехонском муниципальных районах возбуждено четыре уголовных дела и изъято 69 запрещенных орудий лова.



В период нереста пользователи рыбопромысловых участков проводят патрулирование участков самостоятельно и совместно с инспекторами рыбоохраны и сотрудниками полиции. Кроме того, пользователи участков устанавливают гнезда искусственных нерестилищ, очищают от мусора пойменные участки берега, которые являются местами естественного воспроизводства рыбы.



– Особое внимание в период нереста уделяется не только борьбе с браконьерством, но и пресечению фактов незаконной торговли рыбой из местных водоемов, – рассказал заместитель директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Евгений Рощин. – В регионе запрещена выдача разрешений на ветеринарно-сопроводительные документы на свежую речную рыбу. За месяц административные комиссии муниципальных районов провели 181 рейдовое мероприятие, в ходе которых составлено 40 протоколов за торговлю рыбой в неустановленных местах.



СправкаВ период ограничений разрешается только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста. Количество крючков – не более двух. Кроме того, действуют ограничения на плавание на маломерных судах с использованием двигателей во время нерестового периода.