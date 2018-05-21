​Более 300 вожатых подготовлены для работы в загородных лагерях региона. Таков итог проекта сопровождения организаций отдыха детей и их оздоровления «Смена мечты». Дорожная карта его реализации разработана управлением по социальной и демографической политике Правительства области вместе с департаментом образования и Ярославским государственным педагогическим университетом.



– Еще 90 человек ориентированы на работу в лагерях с дневной формой пребывания детей, – сообщила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – Для таких вожатых были проведены двухдневный семинар и областной вебинар с участием педагогов.



Кроме того, 19 мая в детском оздоровительном лагере «Молодая гвардия» прошла стажировка вожатых. Более 45 молодых людей из вузов Ярославля в течение всего дня готовили к работе с детьми. Они знакомились с территорией, разбирали особенности разных возрастов, проходили психологическую подготовку, а также трудились над сплочением команды.