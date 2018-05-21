​Новые работы студии «Союзмультфильм» будут представлены в рамках VIII международного молодежного кинофестиваля «Свет миру», который пройдет в регионе с 23 по 27 мая.



Программа откроется в Рыбинске. Торжественная церемония пройдет в ДК «Вымпел». 23 – 24 мая площадками станут общественно-культурный центр и библиотечно-информационный центр «Радуга». Здесь будут организованы первые показы и музыкально-поэтическая программа «Дыхание» с участием ведущего канала «Ностальгия» Владимира Глазунова.



25 мая работы юных авторов смогут оценить жители Углича, а 26 и 27 мая показы состоятся в областном центре.



Как отмечают организаторы, кинофестиваль «Свет мира» – это не только конкурс юных кинематографистов. В рамках мероприятия на протяжении нескольких лет проводится секция «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи средствами кино и телевидения», проходят педагогические конференции, круглые столы, творческие встречи и мастер-классы.



По итогам прошедших обсуждений выпущено несколько мультимедийных пособий с методическими рекомендациями. Ежегодно издается специальный тираж дисков с лучшими фильмами кинофестиваля, которые востребованы в детских лагерях, школах, интернатах и других детских организациях.



По окончании мероприятия работа с подрастающим поколением продолжается в рамках проекта «Эхо фестиваля». Совместно с образовательными учреждениями Ярославской области и других регионов организуются регулярные показы фильмов конкурсной программы для школьников и студентов, мастер-классы, творческие встречи и дискуссии.



Справка



Международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» проводится в Ярославской области с 2011 года. Это один из крупнейших молодежных кинофестивалей на территории России. За прошедшие годы в нем приняли участие почти две тысячи молодых кинематографистов и детских студий.



Президентом фестиваля является митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон, работу организационного комитета возглавляет епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.



В состав жюри в разные годы входили известные кинорежиссеры и операторы: заслуженный деятель искусств РФ Александр Петров, заслуженный деятель искусств РФ Сергей Чернышев, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Алеников, кинематографисты Украины, Белоруссии, Франции, Финляндии, а также авторитетные педагоги и священники – игумен Рафаил (Симаков), архимандрит Сильвестр (Лукашенко), протоиерей Игорь (Собко).



В этом году на конкурс поступило 630 заявок из 20 стран.