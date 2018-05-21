|28 мая в Ярославле отметят День российского предпринимательства. По традиции предусмотрена обширная деловая программа.
– Предприниматели во многом являются основой экономики, активной движущей силой. Именно они внедряют инновации в жизнь, создают рабочие места, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Так как сфера предпринимательства очень разнообразна, в программу мероприятия мы включили самые разные темы, объединенные единой целью: дать представление о возможностях для представителей этого сектора экономики в современных условиях. Экосистема ведения бизнеса в нашей стране динамично развивается, предпринимателям приходится не просто держать руку на пульсе, но и прогнозировать будущее. Поэтому им необходимо знать современные тренды. Именно этой мыслью мы руководствовались при составлении программы мероприятия.
В ходе старт-сессии «Возможности роста в предпринимательстве» пройдут интеллектуальные бизнес-бои молодых бизнесменов, а наиболее успешные из них расскажут свои истории, чтобы вдохновить студентов и молодежь на открытие своего дела.
Участники программы обсудят меры финансовой поддержки бизнеса, вывод инновационного продукта на рынок, возможности участия в закупках и кооперации, вопросы экспортной деятельности.
Также в ходе Дня предпринимателя пройдет конференция «Продвижение продукции предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов». Эксперты расскажут, как продвинуть себя в Интернете, как выводить продукцию на межрегиональный и международный рынки. Представители Минпромторга РФ представят дорожную карту по поддержке и развитию НХП до 2020 года.
Полная программа и регистрация – на сайте Дня предпринимателя: www.yarbusiness.ru.
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