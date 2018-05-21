​В Ярославле в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 23 объекта общей протяженностью 47,2 километра. На трех – улицах Нефтяников и Чехова и Комсомольской площади – работы уже начались.



– На сегодняшний день по одному лоту подрядчик у нас уже определен. Контракт на ремонт 14 объектов выиграло ГП «Ярдормост». По еще двум аукционам идут процедуры. Подрядные организации определятся в первой декаде июня, – рассказал заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов. – По сравнению с прошлым годом мы идем с опережением графика. У нас есть четкое понимание планов выполнения работ. На этой неделе мы их опубликуем, чтобы каждый мог с ними ознакомиться.



Участок на Комсомольской площади – 300 погонных метров. Цена контракта – порядка 7,5 миллиона рублей. Срок сдачи объекта – 1 июля.



– Протяженность участка на улице Нефтяников составляет порядка 1,5 километра. Стоимость контракта – около 30 миллионов рублей. Сейчас мы проводим демонтаж старого и монтаж нового бордюрного камня. На этой неделе планируем приступить к фрезерованию асфальта и укладке выравнивающего слоя. По данной улице все работы завершим до 15 июля, – сообщил генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – В ночное время планируем огораживать территорию участка, контролировать, чтобы жители не парковали свои автомобили. С сетевыми организациями, которые также ведут свои работы на этом объекте, проблем не возникло, мы сразу же нашли общий язык и выработали схему производства работ.



За всем циклом выполнения ремонта наблюдают представители общественности.



– В этом году мы будем обращать пристальное внимание на планы работ, на сроки их проведения, на бумажную работу с подрядчиками, – отметил координатор проекта «Дороги Ярославля» Александр Мустафин. – Конкретно это предприятие довольно крупное и с неплохой репутацией. Но это не значит, что внимания к нему будет меньше. Будем контролировать весь цикл.



Порядка 70 процентов работ от общего контракта «Ярдормост» планирует выполнить собственными силами. Для реализации проекта привлечены филиалы: переславский, гаврилов-ямский, большесельский, даниловский, а также мостостроительный ремонтный участок. Кроме того, привлечены три собственных асфальтобетонных завода: даниловский, гаврилов-ямский и большесельский.



Всего в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью более 80 километров. Финансирование – более 1,4 миллиарда рублей, из них 730 миллионов выделено из федерального бюджета, что на 100 миллионов больше, чем в 2017-м.



За пределами Ярославля в рамках агломерации будут отремонтированы семь объектов. Сейчас работы ведутся на участке автомобильной дороги Ярославль – Тутаев (левый берег). Проект выполняет субподрядная организация ОАО «РУМСР». Стоимость объекта – 55,89 миллиона рублей.



Справка



В 2017 году финансирование проекта «Безопасные и качественные дороги» составило 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. Отремонтированы 34 дороги Ярославской агломерации общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это Ярославская агломерация, в которую входят областной центр, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.