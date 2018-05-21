|Определены победители ежегодного областного конкурса социально значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
– Все проекты прошли тщательную экспертную оценку по таким критериям, как социальная значимость, охват детей малозатратными формами отдыха, профессиональный уровень основных исполнителей мероприятий, инновационность содержания, вовлечение в мероприятия детей или семей из двух и более муниципальных районов нашей области, – рассказал заместитель председателя Правительства Игорь Селезнев. – В рамках областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на реализацию проектов в региональном бюджете предусмотрено 2,5 миллиона рублей.
На конкурс было представлено 43 проекта, из которых для реализации в этом году отобраны 20 из восьми муниципальных образований. Их участниками станут более 3 тысяч детей, в том числе около тысячи находящихся в трудной жизненной ситуации.
В числе проектов-победителей – областная профильная профилактическая смена «Алые паруса» для девушек 14 – 16 лет, находящихся в социально опасном положении, Ярославского областного молодежного информационного центра, профильный детский оздоровительный лагерь с дневной формой пребывания краеведческого направления «По тропам родного края» Мокеевской средней школы Ярославского района, «Ты не один» центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие» и другие.
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