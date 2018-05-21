​Студентка 4-го курса Угличского индустриально-педагогического колледжа Анна Котова стала победительницей Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования «Физическая культура и спорт».



Состязания проходили 15 – 18 мая в Ярославле на базе Государственного училища олимпийского резерва по хоккею. Участие в них принимали представители 39 регионов России. Студенты проходили тестирование, выполняли перевод профессионального текста и задание по организации работы коллектива – анализировали предложенную педагогическую ситуацию и представляли свой вариант ее решения. Также конкурсанты описывали технику двигательного действия, выделяли три этапа обучения и типичные ошибки и составляли конспект учебно-тренировочного занятия по общей физической подготовке.



Как победительница всероссийской олимпиады, Анна Котова будет представлена на получение гранта Президента Российской Федерации на продолжение очного обучения по профилю.