​18 – 20 мая в Ярославской области во второй раз прошло комплексное военно-спортивное мероприятие «Проект Р.А.З.У.М. (Российская армия, заряженная умами молодых)». Была представлена 21 команда из разных муниципальных районов. Общее количество участников – 300 человек.



Проект организован и проведен ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» при поддержке департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике и регионального штаба ВВПООД «Юнармия».



– «Проект Р.А.З.У.М.» – это комплекс соревновательных мероприятий по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности, – рассказал заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Максим Цветков. – Он объединяет в себе региональные этапы всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и всероссийской военно-патриотической игры «Зарница». В прошлом году проект успешно зарекомендовал себя, и мы планируем, что он станет традиционным ежегодным мероприятием.



В течение трех дней на территории санатория «Сосновый бор» команды участников прошли пять блоков испытаний, которые включали в себя 27 видов соревнований, как физических, так и интеллектуальных.



По итогам проекта в игре «Победа» призовые места завоевали команды Переславского, Гаврилов-Ямского районов и Рыбинска. Победителями «Зарницы» стали команды Тутаевского, Ярославского районов и Рыбинска.



Команды-победители из Переславского и Тутаевского районов будут представлять регион на всероссийских этапах обеих игр.