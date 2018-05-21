​Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым примет участие в XXII Петербургском экономическом форуме, который пройдет 24 – 26 мая в Санкт-Петербурге.



Деловая повестка делегации рассчитана на подписание значимых для региона соглашений, заключение договоренностей со стратегическими партнерами, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие области.



– Уверен, что предстоящий форум послужит крепкой платформой для развития сотрудничества, воплощения совместных инициатив и реализации взаимовыгодных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Ярославской области, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – Мы рассчитываем провести ряд стратегически важных встреч, направленных на проработку перспектив реализации масштабных инвестиционных соглашений. Также планируем подписать ряд соглашений с нашими ключевыми партнерами: ПАО «Россети», госкорпорацией «Ростех», Объединенной судостроительной корпорацией, ПАО «Интер РАО». Также мы закрепим достигнутые ранее договоренности о реализации совместных проектов с инвесторами в сфере промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, судостроения и здравоохранения.



В числе документов, запланированных к подписанию на ПМЭФ, – соглашение о развитии промышленной площадки в 24 гектара на территории Углича, на которой ООО «Завод подъемников Углич» создаст производство современных подъемных машин.



– Наш проект очень значимый для России, и соглашение о его реализации мы подписываем именно на Петербургском экономическом форуме – главной экономической площадке страны, – подчеркнул председатель совета директоров предприятия Ярослав Дмитриев. – Речь идет о производстве самоходных подъемников. Сейчас такой техники в России мало, и вся она импортируется из-за рубежа. Так что проект направлен в том числе на импортозамещение. А еще это самый быстрый и безопасный способ подъема людей на высоту. Сейчас мы приступили к разработке композитной стрелы для подъемников. Силовым композитом для машиностроения в России пока не занимается никто, и мы рассчитываем стать в этой отрасли первыми.



Также по сложившейся традиции на стенде Ярославской области свои технологические разработки представят предприятия региона. Рыбинский судостроительный завод АО «Вымпел» и ПАО «Ярославский судостроительный завод» презентуют модели судов, ПАО «ОДК-Сатурн» – образец морского газотурбинного двигателя большой мощности, ООО «Паритет-Центр» – катер и установку на скоростное туристическое судно с целью имитации полета путем синхронизации виртуального и реального полетов на подводном крыле. ЯрГУ им. П.Г. Демидова привезет в Санкт-Петербург уникальную собственную разработку октокоптера.



Участниками выставки также станут ООО «Завод дорожных машин», ПАО «Ярославский радиозавод», ПАО «РОМЗ», ООО «Мастер-Моторс» и АО «Русская механика».