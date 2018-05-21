​Более 200 туристических событий пройдет в Ярославской области этим летом. О планах на предстоящий «высокий» сезон в ходе пресс-конференции рассказала директор департамента туризма региона Юлия Рыбакова. Мероприятие прошло в туристско-информационном пункте, расположенном на вокзале Ярославль-Главный. Участие в пресс-конференции также приняли начальник управления культуры, туризма, спорта и молодежной политики города Гаврилов-Яма Галина Билялова и директор Мышкинского центра туризма Светлана Чистякова.



– Реализация новой концепции позиционирования региона влияет на развитие территорий. Города Гардарики создают событийные мероприятия, учитывая уникальный характер и особенности местности. Безусловно, такие форматы интересны туристам, – отметила Юлия Рыбакова.



В календаре событий Ярославии на первую половину лета заявлены как традиционные, так и новые мероприятия. В их числе – первый «КИНОвкусный фестиваль», который пройдет 2 июня в Рыбинске. Главным элементом праздника станут блюда, известные по фильмам, многие из которых снимались в нашем регионе, и по книгам. В их числе: рыба заливная, пирог «Ноктюрн», икра баклажанная, курица диетическая и многое другое.



С 6 по 8 июля в Брейтовском районе центр водного спорта «Ветрено» будет принимать Кубок чемпионов. Это первая в России международная серия соревнований по плаванию на открытой воде.



11 июня в Гаврилов-Яме пройдет историческая реконструкция спортивного матча 1914 года. Игра будет организована на первом в российской провинции профессиональном стадионе, построенном английскими инженерами в 1912 году.



Формат исторической реконструкции предлагает и Переславль-Залесский. 11 – 12 июня на родине Александра Невского состоится тематический фестиваль «День русской славы». На Красной площади у Спасо-Преображенского собора развернутся сражения между русскими богатырями и воинами Золотой Орды. Фестиваль существует в формате «Живая история», где каждый предмет является копией реальных элементов быта или воинского снаряжения XIII – XIV веков.



Что касается привычных для региона событий, то в начале месяца, 3 июня, в Переславле-Залесcком пройдет летний сказочный фестиваль «В гости к Берендею». На праздник уже традиционно царь Берендей зовет сказочных гостей со всей страны встречать российское лето. В этом году впервые приедет молодой и холостой карельский морозец Паккайне, царь Горох из Владимира и Кыш Бабай из Казани. Завершится событие хороводом дружбы и волшебным флешмобом, подробности которого организаторы пока держат в секрете.



10 июня Гаврилов-Ям приглашает гостей на фестиваль дорожной песни «Страна ямщика».



11 июня в Ростовском районе на набережной озера Неро состоятся массовые ночные соревнования по трейлраннингу «Ночная сова». Любители экстремального бега пройдут ультрамарафон по трассе, включающей дистанции по лесному массиву и пересеченной местности.



16 июня жителей и гостей Ярославии ждет «Космический пикник». Событие приурочено к празднованию 55-летия полета в космос В.В. Терешковой.



30 июня село Воронино Ростовского района приглашает прикоснуться к традициям русской псовой охоты: состоятся бега борзых на Кубок усадьбы дворян Леонтьевых с участием более чем 30 собак этой благородной породы. Когда-то это изысканное развлечение было доступно лишь представителям состоятельных дворянских фамилий России.



Уже полюбившийся ярославцам и гостям региона фестиваль технических видов спорта «ТехноSport» состоится 7 июля в центре «Демино» в Рыбинском районе. В этом году фестиваль станет площадкой для демонстрации достижений юных любителей техники. В том числе и в новейших направлениях технической мысли – робототехнике, программировании, нанотехнологиях.



13 – 15 июля в Ростове пройдет фестиваль «Ростовская финифть и народные промыслы». 14 июля в Мышкине – «Фестиваль Мыши – 2018». 18 – 22 июля Переславль-Залесский примет фестиваль воздухоплавателей на тепловых аэростатах «Золотое кольцо России».



– Получить полную информацию обо всех предстоящих событиях и праздниках можно на туристическом портале Ярославской области, – уточнила Юлия Рыбакова. – Также это можно сделать в туристско-информационных центрах. Они есть в Рыбинске, Ярославле, Ростовском районе, в Угличе и Мышкине.



Выбрать мероприятие или маршрут туристам помогут и новые информационные проекты региона. Это гастрономическая карта Ярославской области «Путешествие за вкусом» и аналогичный интернет-сайт, календарь туристических событий региона и афиша туристических событий Ярославии.