|23 мая в Ярославской области откроется VIII международный молодежный кинофестиваль «Свет миру». В этом году мероприятие посвящено 100-летию восстановления патриаршества в России.
На конкурс поступило 630 заявок от молодых авторов и детских студий из Белоруссии, Азербайджана, Сербии, Чехии, Индии, Македонии, Латвии, Франции, Испании, Ирака и многих других стран, а также из десятков городов и поселков РФ, от Севастополя до Владивостока.
В состав жюри в этом году вошли известные деятели киноиндустрии России и Белоруссии. В их числе – ярославский режиссер-аниматор, лауреат премии «Оскар» Александр Петров, режиссеры Сергей Струсовский, Александр Котт, Илья Белостоцкий, Сергей Катьер и Виталий Любецкий.
Показы конкурсных фильмов пройдут с 23 по 27 мая в Рыбинске, Угличе и Ярославле. Вход свободный.
Впервые в рамках фестиваля проводится областной фотоконкурс «Ярославский край глазами детей». Школьники прислали около 200 работ, лучшие из которых украсят переносную фотовыставку.
Программа основных фестивальных мероприятий
Рыбинск, 23 мая
15.00 – 16.30 Торжественное открытие в ДК «Вымпел» (6+).
17.00 – 20.00 Показы фильмов в ОКЦ, малый зал (16+).
17.00 – 18.30 Музыкально-поэтическая программа «Дыхание». Стихи читает Владимир Глазунов, телеведущий канала «Ностальгия», режиссер, продюсер. БИЦ «Радуга» (12+).
24 мая
10.00 – 13.00 Конкурсные показы в ОКЦ, большой зал (12+).
15.00 – 19.00 Конкурсные показы в ОКЦ, малый зал (12+).
15.00 – 19.00 Внеконкурсные показы в БИЦ «Радуга» (12+).
Углич, 25 мая, Дом кино
10.00 – 13.00 Фильмы для детей (6+).
14.00 – 16.00 Конференция.
16.30 – 19.00 Фильмы для молодежи (12+).
Ярославль, 26 мая, КЗЦ «Миллениум», малый зал
10.00 – 13.00 Фильмы для детей (6+).
15.00 – 19.00 Фильмы для молодежи (16+).
27 мая, Ярославль. Закрытие фестиваля. КЗЦ «Миллениум», кинозал «Луч»
10.00 – 11.30 Фильмы для детей (6+). Награждение победителей фотоконкурса и финалистов кинофестиваля категории А (детские студии).
11.30 – 13.30 Торжественное закрытие фестиваля. Награждение финалистов кинофестиваля возрастной категории Б (18 – 35 лет).
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