​Ярославцы стали лауреатами XXVI всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил 15 – 20 мая в Ставрополе. Участие в нем приняли 2700 талантливых студентов из 80 регионов России. Было показано около 900 номеров.



Ярославская команда представила концертную программу под названием «А дома лучше».



– Ставропольские каникулы оказались для наших студентов более чем успешными, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. – Команда региона завоевала третье место в конкурсе концертных программ, который считается одним из важнейших этапов фестиваля. Еще восемь наград первой и второй степени ребята получили в личных номинациях.



Ярославские студенты уже традиционно достойно выступают на фестивале. В прошлом году команда области заняла 5-е место в общем зачете среди 85 регионов. Поддержку ребятам оказывают ведущие вузы региона и департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике.