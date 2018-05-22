В Ярославской области масштабно прошла всероссийская акция «День посадки леса – 2018». Участие в ней приняли более 3 тысяч человек, из них половина – школьники. Мероприятия были организованы во всех муниципальных образованиях.



– Жители региона, организации, арендаторы лесных участков вместе участвовали в акции. Высажено 50,7 тысячи молодых деревьев различных пород на площади 26,5 гектара, включая земли лесного фонда, парки и аллеи, – рассказал директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. – Кроме того, в рамках акции, направленной на воспитание бережного отношения к природе и привлечение внимания к проблемам экологической безопасности в регионе, проведено около 100 тематических мероприятий и уроков в общеобразовательных учреждениях.



Как пояснил Николай Савельев, при организации каждого мероприятия учитывались возрастные параметры участников, чтобы подать информацию по экологическим вопросам в максимально доступной форме, а день посадки деревьев им запомнился как яркий праздник.



Главное мероприятие акции прошло 10 мая в поселке Горушка Даниловского района, где состоялась закладка нового соснового бора. На месте, где, по преданию, ополченцы Даниловской слободы остановили отряды пана Лисовского, более тысячи жителей региона разных возрастов посадили 450 саженцев сосны.



– Главная задача акции «День леса» – помощь в лесовосстановлении и воспитание бережного отношения к природе, – подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. – Для жителей Ярославской области активное участие в посадке деревьев становится хорошей традицией. В прошлом году – Году экологии – акция впервые прошла во всех муниципальных образованиях. В рамках акций «День посадки леса» и «Живи, лес!» в регионе было посажено 45 тысяч молодых деревьев хвойных и лиственных пород на площади более чем 8,6 гектара. В этом году результаты еще лучше. Мы обязательно продолжим эту традицию.