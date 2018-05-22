​22 мая в Ярославле прошел семинар «Революционные изменения в государственных и муниципальных закупках в 2018 году».

– Правительство Ярославской области регулярно проводит подобные мероприятия для заказчиков. Интерес к этим семинарам колоссальный, – отметил директор департамента государственного заказа региона Андрей Афонин.

Основные вопросы осветила член-корреспондент РАЕН, профессор кафедры государственных и корпоративных закупок ФГБОУ «ИРДПО», соавтор комментариев к федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Татьяна Трефилова.

Андрей Афонин рассказал о формировании начальных максимальных цен контрактов.

– Недопустимым является формальное соблюдение норм федерального закона 44-ФЗ, – подчеркнул он. – В таком случае государственными и муниципальными заказчиками фактически качественный анализ рынка не производится, не соблюдается установленный законом принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок, а также принцип эффективности использования бюджетных средств.

Директор департамента привел примеры правоприменения, иллюстрирующие его тезисы.

Справка

Семинар организован Правительством Ярославской области, управлением государственной службы и кадровой политики Правительства региона, областным департаментом государственного заказа.

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