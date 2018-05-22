​В числе объектов, которые в этом году будут отремонтированы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», – проспект Авиаторов в Ярославле. Работы запланированы на участке от улицы Дачной до 3-й Яковлевской. Сумма контракта – порядка 130 миллионов рублей. Предусмотрены замена асфальтового покрытия, ремонт тротуаров, дублеров, переустройство светофорных объектов, нанесение разметки и другие работы.



Но прежде чем подрядчик выйдет на площадку, будут завершены все работы на пролегающих в этой зоне сетях. Это позволит избежать нарушения асфальтового покрытия после ремонта.



– В этом году планы дорожных подрядчиков и сетевых организаций синхронизированы, – отметила заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Климчук. – Сейчас «Ярославльводоканал» завершает замену сетей, для того чтобы фирмы, проводящие ремонт улиц, смогли приступить к работам согласно графику. Свои вопросы на проспекте Авиаторов решают и другие сетевые организации – это один из самых насыщенных коммуникациями участок. Все графики согласованы. В еженедельном режиме мы контролируем взаимодействие всех сторон, чтобы подрядчики смогли выйти вовремя и спокойно работать.



В 2018 году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных в пределах реконструируемых дорог. Проводится замена водопровода в полотне проезжей части либо вынос существующей сети из-под полотна дороги. Цель – повышение надежности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращение возможных аварийных ситуаций, которые могут привести к размыву нового дорожного полотна.



– На проспекте Авиаторов уже произведена замена участка водопровода. Освободим проезжую часть до 1 июня, – пообещал заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов. – Здесь сеть водопровода была единственной, когда начинали застраивать Заволжский район, заложили ее в 60-е годы. Сейчас старые чугунные трубы мы меняем на новые трубы из ПВХ. Гарантия на них – 50 лет. Всего в настоящий момент в рамках работ по синхронизации на дорогах города проложено порядка 5 километров сетей водоснабжения и водоотведения.



В Ярославской агломерации в этом году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью более 80 километров. Финансирование – более 1,4 миллиарда рублей, из них 730 миллионов выделено из федерального бюджета, что на 100 миллионов больше, чем в 2017-м.