Ярославские студенты стали призерами II всероссийской спартакиады «Трудовые резервы» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Она проходила в Орле с 17 по 20 мая при участии представителей 28 регионов России.



Успешно выступили студентки Рыбинского профессионального педагогического колледжа: Анна Головицина заняла второе место в кроссе, Анна Бердникова получила бронзу в настольном теннисе.



Достойно представили регион и студенты Ярославского градостроительного колледжа. Алексей Шурыгин взял серебро в шахматах, а команда юношей стала третьей в соревнованиях по баскетболу.



Также в сборную команду Ярославской области входили студенты Переславского колледжа им. А. Невского и Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.