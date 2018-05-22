|Ярославские студенты стали призерами II всероссийской спартакиады «Трудовые резервы» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Она проходила в Орле с 17 по 20 мая при участии представителей 28 регионов России.
Успешно выступили студентки Рыбинского профессионального педагогического колледжа: Анна Головицина заняла второе место в кроссе, Анна Бердникова получила бронзу в настольном теннисе.
Достойно представили регион и студенты Ярославского градостроительного колледжа. Алексей Шурыгин взял серебро в шахматах, а команда юношей стала третьей в соревнованиях по баскетболу.
Также в сборную команду Ярославской области входили студенты Переславского колледжа им. А. Невского и Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий.
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