​В текущем году Министерство промышленности и торговли РФ оказало предприятиям Ярославской области финансовую поддержку в размере 56,7 миллиона рублей. Средства федеральных субсидий направлены на развитие производства и реализации продукции в отраслях машиностроения и народных художественных промыслов, а также на компенсацию части затрат по кредитам.



– Министерство промышленности и торговли РФ реализует более 600 мер и инструментов поддержки предприятий в разных отраслях. Производители должны о них знать и ими пользоваться, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Также Правительством области разработан и реализуется набор региональных финансовых и нефинансовых мер поддержки. В числе первых – субсидии и гранты в рамках государственных программ Ярославской области, займы Фонда развития промышленности региона, льготные микрозаймы и поручительства по кредитным договорам от Фонда поддержки МСП области, налоговые льготы. Уже летом Региональная лизинговая компания будет готова предоставить в лизинг первое оборудование предпринимателям.



Инновационная разработка Рыбинского завода дорожных машин получила субсидию Министерства промышленности и торговли РФ на компенсацию части затрат – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Компактор твердых коммунальных отходов UM-25 «Бурлак» производится на предприятии с прошлого года и предназначен для выполнения работ по уплотнению твердых бытовых и промышленных отходов. Стоимость проекта – 106 миллионов рублей.



Субсидии из федерального бюджета в текущем году также предоставлены ООО «Ирбис Моторз» и АО «Норд».



В сфере народно-художественных промыслов федеральную поддержку получили ЗАО «Ростовская финифть» и ООО «Мастерская майолики Павловой и Шепелева». Средства направлены на покрытие расходов на участие в отраслевых выставках, рекламную деятельность, коммунальные платежи и промышленно-производственные нужды.