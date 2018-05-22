​Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ярославской области приступает к процедуре заключения договоров с победителями аукционов. Напомним, первые лоты на выполнение строительно-монтажных работ были объявлены еще в апреле.



– Уже разыграно 11 лотов на общую сумму более 380 миллионов рублей, – рассказал директор фонда Эдуард Потапов. – Лоты сформированы по функционально-территориальному принципу. В их составе 126 видов работ по капитальному ремонту крыш, фасадов, инженерных сетей и установке приборов учета. В данный момент в торгах находится еще 9 лотов на сумму 290 миллионов рублей.



В 2018 году в работу по подготовке капитального ремонта и его организации внесены серьезные изменения. Реестр квалифицированных подрядчиков значительно расширился. Так, в 2017 году к участию в аукционах на выполнение строительно-монтажных работ было допущено 10 организаций, в 2018-м – более 50. При этом лоты стали меньше.



Еще одно новшество касается изменения договоров на выполнение работ. В этом году не предусмотрены авансовые платежи подрядчику, а кроме того, он обязан застраховать свою ответственность в части рисков нанесения ущерба третьим лицам и невыполнения гарантийных обязательств.



По итогам I квартала 2018 года региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области поднялся на 25-е место в федеральном рейтинге исполнения региональных программ капремонта. Это на восемь позиций лучше, чем по итогам работы в 2017 году, – тогда он занимал 33-е место.



В программу 2018 года вошло около 700 многоквартирных домов. Планируется выполнение более чем 1000 видов работ. В целях повышения эффективности деятельности фонда также разработаны критерии отбора объектов в программу капремонта, подготовлены целевые проекты по замене лифтов и энергоэффективному ремонту фасадов.