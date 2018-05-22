22 мая Ярославскую область с рабочим визитом посетил член ЦИК России Евгений Шевченко. Он принял участие в заседании избирательной комиссии региона, на которое также были приглашены представители региональных отделений политических партий, аппарата уполномоченного по правам человека и члены Общественной палаты.



Евгений Шевченко обозначил задачи, стоящие перед участниками избирательного процесса в рамках подготовки к единому дню голосования 9 сентября, когда состоятся выборы депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва и более 30 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.



Член ЦИК России подчеркнул необходимость использования в ходе предстоящих выборов тех новаций, которые применялись на выборах губернатора Ярославской области 10 сентября 2017 года и Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Речь о «Мобильном избирателе», КОИБах, видеонаблюдении и QR-кодах.



– Представители политических партий Ярославской области неоднократно тестировали КОИБы на всех этапах избирательных кампаний. Предлагаю делать это и впредь, – сказал Евгений Шевченко. – Также призываю представителей политических партий направлять на избирательные участки наблюдателей, чтобы при наличии нарушений они могли подать жалобы. Такая практика на территории Ярославской области уже была на предыдущих выборах, и пересчет бюллетеней показал 100-процентное совпадение результатов КОИБа и ручной работы.



Он также отметил, что на выборах Президента России в регионе проголосовали 87 процентов граждан, подавших соответствующие заявления в рамках проекта «Мобильный избиратель», а по заявлению со специальной маркой проголосовали почти 98 процентов избирателей, его получивших. Это один из лучших результатов в стране. Кроме того, Ярославская область в числе первых в РФ и первая в ЦФО по скорости ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий в ГАС «Выборы» на выборах Президента России.



Собравшиеся обсудили проекты перечней и формы документов, необходимых для представления в избиркомы региона участниками избирательного процесса в ходе кампании по выборам депутатов Ярославской областной Думы седьмого созыва 9 сентября 2018 года.



​Кроме того, была проведена презентация специализированного программного обеспечения «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» для ввода в систему ГАС «Выборы». По мнению Евгения Шевченко, простота и доступность интерфейса, принцип однократности ввода позволят сократить время подготовки документов и не допустить в них ошибок.