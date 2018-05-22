​В Ярославской области единый госэкзамен в 2018 году будут сдавать более пяти с половиной тысяч человек. Об этом на пресс-конференции рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.



Основной период ЕГЭ стартует 28 мая – 11-классники проходят испытания по географии, информатике и ИКТ – и продлится до 2 июля. Математику (базовый уровень) выпускники сдают 30 мая, русский язык – 6 июня.



– Ярославская область готова к проведению государственной итоговой аттестации, – подчеркнула Ирина Лобода. – Все необходимые мероприятия проведены. Это широкомасштабное обучение организаторов, которые будут заниматься проведением итоговой аттестации, проверка и приемка всех пунктов проведения экзаменов и тестирование систем видеонаблюдения. В настоящее время осуществляется допуск наших выпускников к государственной итоговой аттестации, проходят педсоветы. И сейчас самое главное – в этот небольшой промежуток времени еще раз вспомнить все основные позиции и положения, которые регламентируют процедуру, настроиться на экзамен.



В региональном ситуационном центре, созданном на базе Ярославского центра оценки и контроля качества образования, как и в прошлом году, планируется организация общественного наблюдения за ЕГЭ в режиме онлайн на портале smotriege.ru. Системами видеонаблюдения, как и металлоискателями, обеспечено 100 процентов пунктов проведения экзаменов. В качестве общественных наблюдателей зарегистрированы 300 человек, из них 39 человек – представители Российского союза молодежи и 37 – студенты ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.



– Все общественные наблюдатели уже прошли обучение и получили аккредитацию, поэтому будем смотреть, проводить мониторинг, – рассказал руководитель студенческого корпуса общественных наблюдателей Максим Манашкин.



Основное новшество ЕГЭ 2018 года – практически все пункты проведения экзаменов переходят на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. При этом будут печататься не только контрольные измерительные материалы, но и полный комплект документов, включая бланки. Это позволит еще больше повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов.



Также используются технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе проведения экзамена. Это дает возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне. Изменений в содержании ЕГЭ нет.



В 2018 году в Ярославской области для проведения государственной итоговой аттестации в основной период организовано 56 пунктов проведения экзаменов и задействовано почти три тысячи работников всех категорий. Налажено взаимодействие с учреждениями здравоохранения для организации медицинской помощи, полицией.



– У нас две главные задачи, – рассказала начальник отделения по организации деятельности подразделения по делам несовершеннолетних УВД по Ярославской области Светлана Морозова. – Первая – это охрана общественного порядка, недопущение совершения противоправных действий. И вторая – не позволить, чтобы внешние воздействия мешали проведению ЕГЭ.



Самыми популярными предметами у выпускников, как и в прошлые годы, оказались обществознание – 57,5 процента, биология – 23 процента, физика – 20,6 процента и история – 19,7 процента.