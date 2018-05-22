​22 мая в УКСК «Арена 2000. Локомотив» состоялся торжественный вечер, посвященный подведению итогов сезона 2017–2018 годов. В мероприятии принял участие глава региона Дмитрий Миронов.



– В минувшем сезоне хоккеисты «Локомотива» подарили болельщикам немало красивых матчей, – сказал губернатор. – Не всегда удавалось добиться результата, на который мы все надеялись, но очевидным для всех стало то, что на каждую игру команда выходила с одной целью – победить. Особенно это чувствовалось во время четвертьфинальной серии против сильнейшей команды регулярного чемпионата – питерского СКА. Ярославскую команду любят и уважают не только в нашем регионе. С каждым годом у «Локомотива» становится все больше поклонников в разных городах России.



Дмитрий Миронов поблагодарил игроков за мужество и самоотдачу, выразив надежду, что в следующем сезоне «Локомотиву» удастся вернуться на пьедестал. Также на вечере чествовали молодых хоккеистов команды «Локо» – обладателей Кубка Харламова, ставших победителями Чемпионата Молодежной хоккейной лиги, и бронзовых медалистов «Локо-юниор», состязавшихся в Первенстве Молодежной хоккейной лиги (МХЛ – Б).



– Все это говорит о том, что в клубе растет достойная смена, что тренерский штаб выбрал правильный курс после страшной трагедии сентября 2011 года, – отметил Дмитрий Миронов.



Официальную часть мероприятия продолжила церемония награждения. Юные хоккеисты получили заслуженные медали. Со словами поздравления к ним обратились начальник Северной железной дороги Валерий Танаев, который зачитал поздравительный адрес от президента компании Олега Белозерова, и президент клуба Юрий Яковлев.



– В развитии нашего клуба мы не стоим на месте. Мы стараемся расти и двигаться в направлении применения новых профессиональных методик в процессе воспитания личности, – подчеркнул Юрий Яковлев. – Но самое главное, что при формировании первой команды мы по-прежнему опираемся на своих воспитанников. И, в связи с этим, хочется большое спасибо сказать родителям юных хоккеистов за помощь, поддержку и понимание.



Также на мероприятии состоялась церемония посвящения в хоккеисты. Юные воспитанники клуба дали свои первые спортивные клятвы.



Украшением вечера стало выступление олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой.