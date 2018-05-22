​Для привлечения выпускников медицинского университета в лечебные учреждения региона в Ярославле была организована масштабная ярмарка вакансий. Главные врачи презентовали свои больницы и поликлиники и рассказывали о мерах поддержки, которые существуют в регионе.



– В этом году стены медицинского университета покинут порядка 500 молодых специалистов, и половина из них пойдет работать в первичное звено. Мы делаем все, чтобы привлечь медиков в Ярославскую область, – подчеркнул директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Ярмарка – только одно из мероприятий этой работы. Например, в рамках реализации программы «Земский доктор» в медицинские организации области привлечено 48 врачей. Они прибыли на работу в сельскую местность и получили по миллиону рублей. Кроме того, в медучреждения области пришли 126 врачей, окончивших медицинские университеты в 2017 году по договорам о целевой подготовке, заключенным с департаментом.



Чтобы не только привлечь, но и закрепить молодых специалистов в государственных клиниках, департаментом здравоохранения организовано «Движение наставничества» для врачей терапевтических специальностей. Кроме того, разрабатывается областная целевая программа, одним из мероприятий которой является приобретение жилья для медицинских работников. В ближайшие годы планируется покупка порядка 50 квартир. Всего начиная с 2013 года медики получили 65 квартир и один дом.



– Нам, например, не хватает сейчас педиатров и лоров, – рассказала участница ярмарки вакансий – главный врач детской поликлиники №3 Ирина Комарова. – Зарплаты молодых врачей – от 30 тысяч рублей, и мы стараемся создать условия, равные с уже опытными медиками. Кроме того, будем помогать молодым специалистам, отработавшим у нас определенное время, поступить в ординатуру туда, куда они хотят. Надеюсь, выпускники этого года оценят эти преимущества и придут на работу к нам.