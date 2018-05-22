​В Ярославском бизнес-инкубаторе прошел круглый стол «Новые возможности для развития малых инновационных предприятий в России». Участие в работе приняли более 30 авторов стартап-проектов, инноваторов и представителей ярославских вузов.

– Вузы Ярославской области, обладая огромным научным и техническим потенциалом, способны коммерциализировать научные разработки путем создания малых инновационных предприятий, – открывая круглый стол, сказал директор ГБУ ЯО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства» Олег Михайлин. – Изначально инноватор должен быть нацелен не только на достижение научно-технического результата, но и на получение дохода от результатов своей интеллектуальной деятельности. Задача инвестиционного блока Правительства области – помочь вузам в этой работе, а также наладить взаимоотношения инноваторов с представителями реального сектора экономики региона.

Экспертами выступили председатель административного совета Национальной ассоциации бизнес-ангелов (НАБА), соучредитель и управляющий партнер венчурного фонда «Starta Capital» Людмила Голубкова, директор по маркетингу системы управления инновациями «Startbase.ru» Олег Баранник. Они рассказали участникам, как выбрать тип создаваемого малого инновационного предприятия, оценить его стоимость и привлечь финансирование в проект, в том числе невозвратное. Отдельная тема была посвящена способам масштабирования проекта: запуск франшизы, поиск представителей или кратное увеличение расходов.

Те, кто хочет дальше изучать тему, могут принять участие в семинаре «Вывод инновационного продукта на рынок». Он состоится 28 мая в 13 часов в гостинице «Park Inn» в рамках Дня предпринимателя Ярославской области.

Также в ходе круглого стола были подведены итоги образовательного этапа всероссийского молодежного инновационного форума «МИФ-2018». В первом этапе мероприятия, состоящего из 11 семинаров, приняли участие около 200 человек. Из них были отобраны 25 авторов инновационных проектов, которые приглашены на выездную экспертную сессию.

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