​Определены и утверждены границы памятника регионального значения – Рыбинской гидроэлектростанции. Теперь на территории ансамбля можно проводить только работы по его сохранению, без изменения предметов охраны.



– По итогам проведенных проектировщиками исследований мы установили границы и предметы охраны ансамбля Рыбинской ГЭС, – рассказала заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Ольга Островская. – Комплекс включает здание ГЭС и шлюзы. Утверждение границ и предметов охраны позволит нам контролировать сохранность данного объекта, а предприятию – осуществлять необходимые работы по эксплуатации, ремонту и реконструкции сооружения. Теперь установлены четкие правила игры. Все работы производятся только с разрешения нашего департамента.



Статус памятника истории и культуры регионального значения ансамбль Рыбинской ГЭС получил еще в 1986 году. Решение о строительстве гидроэлектростанции и создании Рыбинского водохранилища было принято 14 сентября 1935 года постановлением ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР.



ГЭС сыграла большую роль для страны в военные годы. Первые два агрегата запустили в ходе битвы за Москву: первый – 18 ноября 1941 года, второй – 15 января 1942 года. В это время крупные тепловые электростанции столичного региона были либо захвачены врагом, либо эвакуированы, либо резко снизили выработку из-за перебоев с поставками топлива. Рыбинские гидроагрегаты внесли огромный вклад в дело обороны Москвы, обеспечивая ее энергоснабжение.



В промышленную эксплуатацию Рыбинский гидроузел был принят спустя десять лет после окончания войны – 30 июля 1955 года. Первый гидроагрегат объекта и сегодня продолжает исправно вырабатывать электроэнергию.