​В Ярославском музее-заповеднике начала работу выставка «Товарищ, береги архивы!», посвященная 100-летию Государственной архивной службы России. Представлены книги и документы, имеющие непосредственное отношение к истории страны, Ярославской области. Многие экспонаты относятся к категории особо ценных. Они впервые покинули архивные фонды, где бережно хранятся на протяжении столетий.



– Мы стараемся показать, что архив открыт, чтобы у людей не складывалось впечатление, что это темное помещение, в которое сложно попасть и где очень много документов, в основном засекреченных, – сказал начальник управления по делам архивов Правительства Ярославской области Евгений Гузанов. – Кроме того, мы посчитали необходимым показать эти документы, чтобы сказать спасибо тем людям, которые их сохранили.



Государственный архив Ярославской области – крупнейший в провинции, по количеству хранящихся дел он занимает четвертое место в России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду.



– Архивы и музеи сегодня – главные сокровищницы документов, хранители истории и генетической памяти. И в этом предназначения музея и архива совпадают, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Для нас очень значимо и ценно доверие коллег-архивистов к музеям, и это не их первый совместный проект. Замечательная выставка! Здесь представлены редчайшие, особой ценности документы.



Среди раритетов – приказ Екатерины II об утверждении первым ярославским наместником Алексея Мельгунова, документы об открытии в Ярославле театра и Демидовского лицея.



Другой вызывающий интерес блок выставки знакомит посетителей с автографами, начертанными царской рукой: Екатерины II, Александра I, Петра II, Николая I. Также среди экспонатов редкие рукописи, например, «История о делах великого князя московского» князя Андрея Курбского – памятник древнерусской литературы второй половины XVI века.



Старинные фотографии, а также оригинальный фильм-экскурсия по выставке, подготовленный сотрудниками ГА ЯО, рассказывают об истории архивной службы вообще и истории архива Ярославской области в частности.



Стратегическим партнером многих музейных проектов на протяжении долгих лет является Российский государственный архив кинофотодокументов. На выставке демонстрируются уникальные хроники из его фондов: открытие железнодорожного моста в 1913 году, события ярославского восстания в 1918 году, Парад Победы 1945 года в Москве, встреча Валентины Терешковой в Ярославле в 1963 году.



В рамках выставки запланированы лекции и семинары для всех желающих, на которых специалисты наглядно покажут возможности интернет-ресурса Государственного архива Ярославской области и научат извлекать нужную информацию. Это может быть полезно людям, интересующимся историей своего рода и составлением генеалогического древа семьи.