|В Ярославском музее-заповеднике начала работу выставка «Товарищ, береги архивы!», посвященная 100-летию Государственной архивной службы России. Представлены книги и документы, имеющие непосредственное отношение к истории страны, Ярославской области. Многие экспонаты относятся к категории особо ценных. Они впервые покинули архивные фонды, где бережно хранятся на протяжении столетий.
– Мы стараемся показать, что архив открыт, чтобы у людей не складывалось впечатление, что это темное помещение, в которое сложно попасть и где очень много документов, в основном засекреченных, – сказал начальник управления по делам архивов Правительства Ярославской области Евгений Гузанов. – Кроме того, мы посчитали необходимым показать эти документы, чтобы сказать спасибо тем людям, которые их сохранили.
Государственный архив Ярославской области – крупнейший в провинции, по количеству хранящихся дел он занимает четвертое место в России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду.
– Архивы и музеи сегодня – главные сокровищницы документов, хранители истории и генетической памяти. И в этом предназначения музея и архива совпадают, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Для нас очень значимо и ценно доверие коллег-архивистов к музеям, и это не их первый совместный проект. Замечательная выставка! Здесь представлены редчайшие, особой ценности документы.
Среди раритетов – приказ Екатерины II об утверждении первым ярославским наместником Алексея Мельгунова, документы об открытии в Ярославле театра и Демидовского лицея.
Другой вызывающий интерес блок выставки знакомит посетителей с автографами, начертанными царской рукой: Екатерины II, Александра I, Петра II, Николая I. Также среди экспонатов редкие рукописи, например, «История о делах великого князя московского» князя Андрея Курбского – памятник древнерусской литературы второй половины XVI века.
Старинные фотографии, а также оригинальный фильм-экскурсия по выставке, подготовленный сотрудниками ГА ЯО, рассказывают об истории архивной службы вообще и истории архива Ярославской области в частности.
Стратегическим партнером многих музейных проектов на протяжении долгих лет является Российский государственный архив кинофотодокументов. На выставке демонстрируются уникальные хроники из его фондов: открытие железнодорожного моста в 1913 году, события ярославского восстания в 1918 году, Парад Победы 1945 года в Москве, встреча Валентины Терешковой в Ярославле в 1963 году.
В рамках выставки запланированы лекции и семинары для всех желающих, на которых специалисты наглядно покажут возможности интернет-ресурса Государственного архива Ярославской области и научат извлекать нужную информацию. Это может быть полезно людям, интересующимся историей своего рода и составлением генеалогического древа семьи.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
12:45
31 просмотров
2018.05.23 Все семь проектов Ярославской области вышли в финал федерального конкурса малых городов и исторических поселений2018.05.23 Для ярославских выпускников завтра прозвучит последний звонок2018.05.23 За три года в рамках госпрограммы «Развитие образования» Ярославской области было выделено более 700 миллионов рублей2018.05.23 Число ДТП с участием автобусов сократилось на 20 процентов2018.05.23 В Угличе 40 рекламных конструкций признаны незаконными и подлежат демонтажу