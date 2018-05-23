​23 мая заключено соглашение между департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и ООО «Хартия», получившим по итогам конкурсного отбора право на организацию в регионе деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами. Документом предусмотрено, что с 1 сентября 2018 года до 31 декабря 2026 года компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора.



– Введение единого регионального оператора позволит сделать отрасль оборота твердых коммунальных отходов более прозрачной и контролируемой, – сказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – ООО «Хартия» будет организовывать весь процесс сбора и вывоза ТКО в Ярославской области и нести за это ответственность. Компания уже запланировала замену контейнеров для сбора ТКО, обновление парка мусоровывозящей техники, приведение в нормативное состояние полигонов и создание сортировочных и перегрузочных станций. Данные мероприятия позволят сделать отрасль экологически безопасной в соответствии с современными требованиями. Контроль за деятельностью регионального оператора будет осуществлять наш департамент.



Как пояснил Дмитрий Пеньков, до сентября будет проведен комплекс подготовительных и организационных мероприятий, регламентированных соглашением. В течение 30 календарных дней региональный оператор обязан представить в департамент для предварительного согласования условия проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и транспортировке ТКО. Еще одно требование – в течение 90 дней заключить договоры с операторами, владеющими объектами по обработке, обезвреживанию или захоронению мусора, использование которых предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами.



ООО «Хартия» уже второй год успешно реализует в регионе пилотные проекты по сбору и вывозу ТКО с использованием новой современной техники, оборудованной системой ГЛОНАСС, по замене старых контейнеров, а также по внедрению раздельного сбора мусора. Использование новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Угличе уже позволило уменьшить объемы, вывозимые на полигон, на 15 процентов. В Дзержинском районе города Ярославля и Брейтовском муниципальном районе успешно запущены пилотные проекты по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, отвечающие всем современным требованиям экологической безопасности.