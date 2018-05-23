|В мае в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных внесено 22 новых продукта. Среди них – государственная информационная система «Портал инфраструктуры пространственных данных Ярославской области». Это первый региональный онлайн-сервис, включенный в реестр.
– Включение нашего Геопортала в реестр подтверждает российское происхождение ресурса, тем самым открывая возможности для его распространения в других субъектах РФ в рамках импортозамещения, – отметил директор областного департамента информатизации и связи Михаил Городилов.
Онлайн-сервис содержит порядка миллиона картографических объектов. Это аптеки, медицинские учреждения, школы, детские сады, мемориальные объекты, избирательные участки, зоны покрытия 2G/3G/4G, инвестиционные площадки, предоставляемые земельные участки и другое. Сведения о них регулярно пополняются.
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