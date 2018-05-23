​23 мая регион в двенадцатый раз стал площадкой для проведения международного турнира по гимнастике «Ярославская весна».



– Развитию спорта как инструмента формирования здорового будущего поколения в нашей области уделяется большое внимание, а художественная гимнастика в наших сердцах занимает особое место, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Турнир «Ярославская весна» популяризирует ее среди подрастающего поколения. Это очень важно для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни. Каждый участник соревнований – прекрасный пример для подражания.



Программа турнира насыщенна и дает возможность участникам показать сильные стороны, получить соревновательный опыт. В этом году «Ярославская весна» собрала 450 спортсменок от 6 до 20 лет из 16 стран мира, в числе которых Италия, Корея, Литва, Люксембург, Франция, Сирия и другие, и из 21 региона Российской Федерации. Впервые приехала делегация Кубы, представительница которой на торжественной церемонии открытия соревнований зачитала благодарственный адрес для Правительства Ярославской области.



– Это знаковое мероприятие для нашего региона, оно является одной из его визитных карточек, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области Сергей Панчишный. – «Ярославская весна» хорошо известна не только в России, но и за ее пределами. Мы дорожим этим мероприятием и будем его развивать и дальше.



Статус турнира высок, в официальном календаре соревнований Международной федерации гимнастики он стоит наряду с чемпионатом и Кубком мира, этапами серии Гран-при.



Почетным гостем мероприятия стала заслуженный мастер спорта, первая в истории двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева. Она пожелала юным гимнасткам покорения новых спортивных вершин.



«Ярославская весна» продлится до 26 мая.