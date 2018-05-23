​22 мая прошло итоговое заседание экспертной группы по вопросам контроля экологической безопасности в «Скоково». Участие в работе приняли представители полигона и департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.



– Считаю, что совместная с экспертами работа Правительства региона и администрации полигона была результативной, – отметила руководитель экспертной группы Сахиба Калаева. – Руководство «Скоково» в оперативном порядке устранило все нарушентия, выявленные в ходе выездного обследования 25 апреля. Заменен сигнализатор ртути, проведена поверка автовесовой, установлены видеокамеры, фиксирующие ввоз ТКО на полигон, на объекте работает пост МЧС по контролю за пожарной и радиационной обстановкой. Кроме того, совместно с Правительством области приняты меры по пресечению фактов замусоривания территории, прилегающей к дороге, ведущей в «Скоково», из-за отсутствия тентов на машинах.



Как отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков, важный итог совместной работы – ужесточение на территории региона требований к перевозке твердых коммунальных отходов. По рекомендации департамента в Некрасовском поселении, где находится «Скоково», утверждены новые правила благоустройства. Они предусматривают обязательную установку тентов на спецтехнике, перевозящей сыпучие материалы. В дальнейшем такие правила должны быть введены во всех муниципальных образованиях.



Одной из тем обсуждения стали результаты анализов проб, взятых на полигоне и на границе санитарно-защитной зоны, а также в водных объектах, находящихся рядом со «Скоково».



– В пробах воздуха, почвы, воды из двух наблюдательных скважин и реки Норы, взятых специалистами филиала по Ярославской области ФГБУ «ЦЛАТИ», превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, – сообщил Дмитрий Пеньков. – Результаты анализов мы сравнили с показаниями прошлых лет. Ухудшений нет.



По итогам работы экспертной группой был выработан ряд рекомендаций, направленных на повышение экологической безопасности полигона. В частности, предусмотрено формирование межвузовской экспертной группы для создания научно-исследовательского проекта по утилизации фильтрата. Также предложено разработать инвестиционные проекты по строительству мусороперерабатывающего завода, внедрению системы раздельного сбора мусора, созданию в перспективе нового современного полигона и закрытию «Скоково» с проведением всех необходимых мер по рекультивации.