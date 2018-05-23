|В регионе продолжаются мероприятия по наведению порядка в сфере наружной рекламы. Очередная выездная проверка проведена сотрудниками департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области в Угличе.
В результате рейда подготовлено 30 предписаний о демонтаже незаконных рекламных конструкций, как отдельно стоящих, так и размещенных на фасадах зданий. Кроме того, запланирован демонтаж десяти отдельно стоящих рекламных конструкций по выданным ранее и неисполненным предписаниям.
– Углич внесен в список городов Золотого кольца России, поэтому здесь требуется особое внимание к формату и местам размещения наружной рекламы в центре города, – подчеркнул директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В результате проведенной нами проверки были выявлены рекламные конструкции, установленные незаконно или с закончившимися договорами на право размещения рекламы. Кроме того, отработаны обращения граждан по фактам размещения объектов с нарушениями и подготовлены предписания об их демонтаже.
Организации четкого взаимодействия по вопросам размещения наружной рекламы было посвящено совещание с представителями администрации Угличского муниципального района. По итогам обсуждения проблемных направлений даны рекомендации по внесению соответствующих дополнений в правила благоустройства, а также в схему размещения рекламных конструкций. Кроме того, рекомендовано провести очистку фасадов зданий от визуального мусора. Незаконно размещенная реклама будет демонтирована в установленные в нормативных документах сроки.
С начала года департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области вынес 175 предписаний о сносе незаконных рекламных конструкций. 38 отдельно стоящих крупноформатных объектов уже демонтированы.
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