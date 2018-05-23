​23 мая в Правительстве области обсудили вопросы обеспечения безопасности при перевозке детей.



– Напоминаю, что начинаются летние каникулы, а значит, мы должны принимать все профилактические меры по недопущению всплеска детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание при этом, считаю, следует уделить безопасности при перевозках детей, – подчеркнул заместитель губернатора Андрей Шабалин. – Могу отметить, что комплексный подход к надзору за организацией перевозок и техническим состоянием автопарка, который осуществляется в том числе Правительством региона, дает положительный результат. Число ДТП с участием автобусов сократилось за первые 4 месяца этого года по сравнению с предыдущим периодом на 20 процентов.



По информации, озвученной заместителем губернатора, общее количество дорожно-транспортных происшествий за четыре месяца текущего года тоже сократилось – на 3,5 процента. На 6 процентов уменьшилось и число пострадавших.



– Необходимо продолжить предупредительную профилактическую работу. Коммерческая деятельность перевозчиков не должна осуществляться в ущерб пассажирам, – добавил Андрей Шабалин.



По словам исполняющей обязанности директора регионального департамента транспорта Екатерины Галеевой, для повышения эффективности решения вопросов снижения аварийности на пассажирском транспорте проводятся стажировка водителей, их предварительное и периодическое медицинское освидетельствование, ежедневные медосмотры. Также ведутся учет и анализ всех ДТП с последующим разбором на дисциплинарных комиссиях, внеплановые инструктажи водителей по безопасности дорожного движения.



В планово-предупредительном режиме работает система ремонта и технического обслуживания подвижного состава, ежедневно проводятся техосмотры. В целях снижения количества ДТП из-за технического состояния транспорта идет работа по обновлению автопарка организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам.



Ежедневно контроль за автобусными перевозками пассажиров осуществляют и сотрудники Госавтоинспекции. Проверяется транспорт в пунктах отправления, прибытия и на промежуточных остановках. За четыре месяца этого года было выявлено 1615 административных правонарушений. Из них 318 нарушений связано с управлением автобусами с неисправностями. К административной ответственности привлечено 43 должностных и 18 юридических лиц.