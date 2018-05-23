​23 мая в Ярославле состоялось заседание коллегии департамента образования Ярославской области. На повестке дня – участие региона в мероприятиях государственной программы «Развитие образования».



– Целью программы является создание условий для эффективного развития образования, направленного на обеспечение его доступности и качества, – отметил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Речь о совершенствовании современных технологий общего образования, повышении эффективности системы дополнительного образования детей, формировании востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов. Ярославская область неоднократно становилась победителем в конкурсном отборе на предоставление субсидий на реализацию мероприятий программы развития образования, и наша цель – добиться максимальных результатов.



Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 – 2017 годах составил порядка 736 миллионов рублей. Как сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода, масштабная поддержка из федерального бюджета позволила среди прочего открыть в регионе шесть детских садов, содействовать окончанию строительства школы в Туношне, провести ремонтные работы в спортзалах 32 школ, в рамках программы «Доступная среда» создать условия для обучения детей-инвалидов в 67 образовательных организациях, развивать систему независимой оценки качества образования и открыть детский технопарк «Кванториум».



Результатом участия Ярославской области в реализации федерального проекта по развитию национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования стали приобретение в 2017 году компьютерного оборудования для пунктов проведения экзаменов и регионального центра обработки информации для печати и сканирования экзаменационных материалов, подготовка ярославских педагогов для работы по новым технологиям проведения экзаменов, работа по формированию региональной системы оценки качества образования, включая разработку современных оценочных инструментов.



В рамках государственной программы также поставлена задача обеспечить доступность для обучающихся дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности. В 2017 году в Рыбинске создан детский технопарк «Кванториум» – инновационное учреждение дополнительного образования детей, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием. Сейчас там организовано очное обучение 802 школьников по направлениям «Авиационные технологии», «Энергетические технологии», «Робототехника», «Информационные технологии», «Нанотехнологии», «Электроника», «Аддитивные технологии». Успешно сложилось взаимодействие с крупными промышленными предприятиями и интеллектуальными партнерами.