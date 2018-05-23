​24 – 25 мая в школах региона пройдут торжественные линейки и традиционные праздники для ребят, заканчивающих учебу. Поздравления и напутствия услышат более 11 тысяч выпускников девятых и пять тысяч учеников одиннадцатых классов.



– Отдельная благодарность – педагогам и родителям выпускников. Они приложили все силы, чтобы наши школьники стали грамотными и воспитанными людьми, – сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – У ребят впереди большая интересная жизнь, полная возможностей и неожиданных испытаний. Осталось сосредоточиться и успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Я уверена, сдать экзамены сможет каждый наш выпускник – к этому они шли все школьные годы, поэтому все получится!



Государственная итоговая аттестация стартует для девятых классов 25 мая, для одиннадцатых – 28 мая.