​Федеральная конкурсная комиссия утвердила список муниципалитетов, вышедших в финал конкурса малых городов и исторических поселений. В число финалистов вошло 198 заявок, из них 46 – в категории «Исторические поселения», 38 – «Малые города с населением от 50 до 100 тысяч человек», 49 – «Малые города с населением от 20 до 50 тысяч человек», 34 – «Малые города с населением от 10 до 30 тысяч человек» и 31 муниципалитет – «Малые города с населением менее 10 тысяч человек».



От Ярославской области на всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях были направлены проекты благоустройства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и Переславля-Залесского. Проекты были определены в ходе широкого общественного обсуждения с местными жителями, а также поддержаны муниципальными общественными комиссиями. Все они прошли отбор федеральной комиссии и оказались в финале.



Подготовку к конкурсу в Ярославской области курировал главный архитектор региона Михаил Кудряшов.



– Я поздравляю всех наших участников с выходом в финал. Хочу поблагодарить как администрации городов, так и авторов конкурсных заявок за качественно проделанную работу. Выход в финал такого представительного конкурса уже можно считать успехом. Впереди у нас много работы по защите проектов перед федеральной комиссией, – отметил Михаил Кудряшов.



Публичная защита проектов состоится 26 – 27 мая, после чего будут подведены итоги конкурса. Презентовать работы имеют право только команды, состоящие из главы муниципалитета и представителя творческого коллектива.



– На доклад отводится 7 минут, далее 10 минут на вопросы и уточнения экспертов. Онлайн-трансляцию защиты можно посмотреть на сайте конкурса и в социальных сетях. Формат максимальной открытости и личного участия ответственных за проект, уверен, позволит обеспечить качество отобранных работ, – пояснил замглавы Минстроя России, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.



Для реализации проектов, победивших в конкурсе, отводится два года. То есть проект, утвержденный в этом году, должен быть завершен до конца 2019-го. Текущий период отдается на подготовку проектно-сметной документации, в следующем году выполняются сами работы. На реализацию проектов победителям будет предоставлено финансирование общим объемом 5 миллиардов рублей из резервов Правительства РФ.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018 году проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые. Поручение о его проведении дал Президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с участниками Форума малых городов и исторических поселений.



Конкурс организуется в целях выявления, поощрения и распространения лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



По результатам конкурса будут награждены муниципальные образования, которые предоставят лучшие конкурсные заявки по благоустройству и реновации общественных пространств.