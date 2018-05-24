​«Компания Дизель» построит в Ярославской области еще один завод по производству электростанций. Соответствующее соглашение губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор компании Андрей Шепеляев подписали 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме.



Проект будет реализован в два этапа. На первом к концу 2019 года планируется построить завод по производству дизельных и газопоршневых электростанций. На втором – к концу 2020 года создать дилерский центр.



Общий объем инвестиций – порядка 500 миллионов рублей. В результате реализации проекта будет создано 120 новых рабочих мест.



Один завод ООО «Компания Дизель» по изготовлению дизельных электростанций, блок-контейнеров, другого силового оборудования давно и успешно работает в Ярославской области. Он находится в Тутаеве. Штат работников – 150 человек.



– Когда региональный бизнес инвестирует в развитие – это показатель того, что он видит перспективу, что воспринимает существующую деловую среду как комфортную, – отметил важность соглашения Дмитрий Миронов. – В свою очередь, создание в Ярославской области инновационных конкурентоспособных производств стимулирует промышленное сообщество к модернизации и повышению технологического уровня. Все это позитивно сказывается на социально-экономической ситуации в регионе, на каждом его жителе.



На первом заводе «Компании Дизель» действует система бережливого производства, все электростанции проходят предварительные нагрузочные испытания, работает отдел контроля качества произведенной продукции.



Ключевыми заказчиками предприятия являются «Газпром», «Транснефть», НК «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл» и другие.



За 2017 год отгружено продукции на 1,156 миллиарда рублей, что на 8,1 процента больше, чем в предыдущем периоде.