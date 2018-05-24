|ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» построит в Тутаеве завод по производству сухих завтраков. Соответствующее соглашение с руководством компании губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.
Проектная мощность предприятия – 10 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций – 800 миллионов рублей. В результате реализации соглашения будет создано 120 новых рабочих мест.
Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Тутаев», для резидентов которой предусмотрен льготный налоговый режим. Также инвесторы смогут рассчитывать на поддержку в строительстве инфраструктуры и на предоставление займов Фонда моногородов.
– Создание новых производств в рамках ТОСЭР стимулирует предпринимательство и способствует развитию моногородов, – подчеркнул важность соглашения для региона Дмитрий Миронов. – Любой подобный проект активизирует экономику, ведет к созданию высокопроизводительных рабочих мест, развитию инфраструктуры и социальной среды, то есть повышению качества жизни населения. Территория опережающего социально-экономического развития «Тутаев» - одна из трех ТОСЭР в Ярославской области. Также они создаются в Ростове и Гаврилов-Яме.
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