​В течение 5 лет в строительство современного IT-парка на берегу Которосли в Ярославле будет вложено порядка 3 миллиардов рублей. Планируется создание около 3 тысяч новых рабочих мест.



Такие цифры прописаны в соглашении, которое 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Компания «Тензор» Сергей Уваров.



Строительство будет организовано на месте бывшей гостиницы «Чайка» – одного из самых старых и известных долгостроев города. Здание, заложенное в 70-х годах, компания «Тензор» уже демонтировала.



– Проект, безусловно, масштабный, – отметил Дмитрий Миронов. – Правительство области многое сделало для того, чтобы эта площадка получила новую жизнь. Долгое время недострой уродовал панораму города. Нам удалось найти инвестора, решить текущие вопросы. Реализация проекта даст Ярославлю рабочие места, повысит налогооблагаемую базу, а горожане и туристы получат еще и благоустроенное, комфортное пространство на берегу Которосли.



Процесс реализации проекта начнется с создания подземной парковки. Также предусмотрены возведение офисного центра, детского сада, обустройство зоны отдыха.