|В течение 5 лет в строительство современного IT-парка на берегу Которосли в Ярославле будет вложено порядка 3 миллиардов рублей. Планируется создание около 3 тысяч новых рабочих мест.
Такие цифры прописаны в соглашении, которое 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор ООО «Компания «Тензор» Сергей Уваров.
Строительство будет организовано на месте бывшей гостиницы «Чайка» – одного из самых старых и известных долгостроев города. Здание, заложенное в 70-х годах, компания «Тензор» уже демонтировала.
– Проект, безусловно, масштабный, – отметил Дмитрий Миронов. – Правительство области многое сделало для того, чтобы эта площадка получила новую жизнь. Долгое время недострой уродовал панораму города. Нам удалось найти инвестора, решить текущие вопросы. Реализация проекта даст Ярославлю рабочие места, повысит налогооблагаемую базу, а горожане и туристы получат еще и благоустроенное, комфортное пространство на берегу Которосли.
Процесс реализации проекта начнется с создания подземной парковки. Также предусмотрены возведение офисного центра, детского сада, обустройство зоны отдыха.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:30
16 просмотров
2018.05.24 Дмитрий Миронов: «В первый день питерского форума мы подписали 19 соглашений на сумму порядка 20 миллиардов рублей»2018.05.24 ОНФ: «Ярославская область открыто заявила о проблеме утилизации отходов и решает ее во взаимодействии с общественностью»2018.05.24 Сергей Березкин: «От частного вопроса с московским мусором мы перешли к решению глобальных экологических проблем»2018.05.24 В Ярославской области в 2020 году появится новое производство по выпуску дизель-генераторов большой мощности2018.05.24 В Ярославской области будет построена еще одна судоверфь