​Проработать новые методы утилизации фильтрата, вопросы строительства мусороперерабатывающего завода и организации на территории полигона новой площадки для захоронения твердых бытовых отходов – такие рекомендации предложены экспертной группой по мониторингу экологической безопасности «Скоково» совместно с руководством полигона и специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.



Список был озвучен 24 мая на очередном заседании группы.



– Каждый из экспертов внес свои предложения по повышению экологической безопасности полигона, обсудил их с коллегами, – рассказала руководитель группы Сахиба Калаева. – Утилизация фильтрата, по нашему мнению, является главной проблемой. Мы рекомендовали сформировать на базе ЯГТУ научную группу с возможным привлечением специалистов из других вузов для разработки научно-исследовательского проекта по утилизации фильтрата и оборудованию полигона системой газоотведения с последующим разделением газов и использованием метана в экономических целях.



Кроме того, рекомендовано проработать возможности создания на территории полигона «Скоково» новой площадки для захоронения ТКО, отвечающей современным требованиям экологической безопасности, и строительства мусороперерабатывающего завода. Также предложено с привлечением средств инвесторов внедрить систему раздельного сбора отходов в целях сокращения объемов захоронения на полигоне.



Эксперты отметили, что Правительство региона уже работает в данном направлении. В Ярославской области будет реализован крупный инвестиционный проект по строительству мусороперерабатывающего завода и мусоросортировочных станций с финансированием в объеме порядка 5 миллиардов рублей. Соответствующее соглашение 24 мая подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Миронов и учредитель ООО «ЭкоГрупп», в состав которого входит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия», Игорь Чайка.



Еще одна рекомендация – не допускать превышения объемов принимаемых отходов, установленных договором между ООО «Скоково» и ГУП Москвы «Экотехпром». В списке также предложение по обеспечению постоянного мониторинга возможности попадания фильтрата в водные объекты и за пределы полигона «Скоково».



Департаменту охраны окружающей среды и природопользования рекомендовано изучить и проанализировать влияние полигона на естественное состояние реки Норы, а также проработать вопрос включения региона в федеральные программы с целью получения средств на реализацию мероприятий по обеспечению экологической безопасности.



– Члены экспертной группы приняли предложение Правительства области участвовать в разработке концепции новой региональной экологической политики, формирование которой инициировано губернатором Дмитрием Мироновым, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.