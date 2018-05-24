В регионе будет создана научно-технологическая платформа «Агентство технологического развития». Соответствующее соглашение подписали в ходе Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Миронов и руководители вузов: Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова, Ярославского государственного технического университета и Рыбинского государственного авиационного технического университета имени П.А. Соловьева.



– Это очень значимая работа. Во-первых, наши преподаватели и студенты будут иметь возможность применять свои знания в реальном секторе экономики, работать под его задачи, – сказал Дмитрий Миронов. – В этом заинтересованы и предприятия. Ведь, как показывает практика, нередко для решения каких-то конкретных производственных задач не подходят типовые проекты, нужны оригинальные решения. За ними представители бизнеса как раз и будут обращаться в Агентство технологического развития, где под конкретные решения будут предложены стартапы или инновационные проекты.



Глава региона отметил, что, помимо повышения технологического уровня предприятий, такая работа увеличит потенциал ярославских университетов. А выпускники благодаря взаимодействию с производителями после получения дипломов смогут находить себе применение на Ярославской земле, а не уезжать на работу в крупные города.



В настоящее время уже прорабатывается вопрос о взаимодействии Агентства с крупными госкорпорациями и предприятиями, такими как «Роснефть», «Транснефть», «Россети» и «Интер РАО».



Задачу создания в течение ближайших шести лет 15 научно-образовательных центров поставил 7 мая Президент России Владимир Путин.