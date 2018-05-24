​К концу 2022 года в регионе будет построена еще одна судоверфь и выпущена пилотная партия кораблей. Проект реализует ООО «Паритет-Центр». Соглашение между компанией и Правительством Ярославской области 24 мая подписано на Петербургском экономическом форуме.



– Сегодня мы закрепили достигнутые ранее договоренности о расширении производственных мощностей «Паритета», – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Компания планирует вложить в этот проект около 400 миллионов рублей. Она производит комфортабельные яхты на подводных крыльях, которые можно увидеть во многих странах мира. Спрос на них постоянно увеличивается.



Проектом предусмотрено создание двух эллингов для изготовления судов до 30 метров, административно-бытового комплекса для проектно-конструкторского бюро, вспомогательной инфраструктуры. Планируется не менее 45 новых рабочих мест.



На стенде Ярославской области на ПМЭФ представлен еще один уникальный проект «Паритета» – яхта, оснащенная системой виртуальной реальности. Пока модель существует в единственном экземпляре и эксплуатируется в Ярославле. Эта разработка позволяет совместить прогулку по воде с воображаемым полетом над центром города.