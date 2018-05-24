​В Тутаевском районе планируется создание производства дизель-генераторов большой мощности. Соглашение об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Дмитрий Миронов и генеральный директор Завода ПСМ Андрей Медведев.



Инвестиции в проект составят не менее 500 миллионов рублей. В результате строительства завода будет создано около 200 новых рабочих мест.



Завод ПСМ специализируется на разработке и производстве техники на базе дизельных двигателей. У компании уже есть две площадки в Ярославской области. На первой, расположенной в региональном центре, с 2005 года собирают дизельное оборудование и автоматику, проводят испытания готовой продукции. На второй, в Тутаеве, с 2013 года изготавливают металлические детали изделий: рамы, топливные баки, контейнеры, капоты и шумозащитные кожухи.



Завершение строительства нового производства намечено на конец 2020 года.