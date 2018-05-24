​24 мая в рамках итогового заседания экспертной группы по мониторингу экологической безопасности на полигоне «Скоково» была отмечена активная позиция Правительства Ярославской области и губернатора Дмитрия Миронова в решении экологических проблем региона, в том числе – во взаимодействии с общественностью.



– Начиная работу в экспертной группе, мы волновались только за вопрос, связанный с московским мусором. Но в ходе анализа деятельности полигона «Скоково» поняли, что в регионе общественностью и Правительством вместе вскрыты проблемы, которые должны были решаться еще 15 лет назад, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – В ходе работы группы мы уже смогли совместно с руководством полигона «Скоково» устранить ряд недоработок и предложить конкретные варианты решения имеющихся на сегодня проблем. Необходимо продолжить взаимодействие по всем выработанным рекомендациям в рамках новой региональной экологической политики. Экологическая безопасность должна стать приоритетными на ближайшие годы.