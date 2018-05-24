|24 мая в рамках итогового заседания экспертной группы по мониторингу экологической безопасности на полигоне «Скоково» была отмечена активная позиция Правительства Ярославской области и губернатора Дмитрия Миронова в решении экологических проблем региона, в том числе – во взаимодействии с общественностью.
– Начиная работу в экспертной группе, мы волновались только за вопрос, связанный с московским мусором. Но в ходе анализа деятельности полигона «Скоково» поняли, что в регионе общественностью и Правительством вместе вскрыты проблемы, которые должны были решаться еще 15 лет назад, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – В ходе работы группы мы уже смогли совместно с руководством полигона «Скоково» устранить ряд недоработок и предложить конкретные варианты решения имеющихся на сегодня проблем. Необходимо продолжить взаимодействие по всем выработанным рекомендациям в рамках новой региональной экологической политики. Экологическая безопасность должна стать приоритетными на ближайшие годы.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
18:00
19 просмотров
2018.05.24 Дмитрий Миронов: «В первый день питерского форума мы подписали 19 соглашений на сумму порядка 20 миллиардов рублей»2018.05.24 ОНФ: «Ярославская область открыто заявила о проблеме утилизации отходов и решает ее во взаимодействии с общественностью»2018.05.24 В Ярославской области в 2020 году появится новое производство по выпуску дизель-генераторов большой мощности2018.05.24 В Ярославской области будет построена еще одна судоверфь2018.05.24 В регионе будет создано Агентство технологического развития