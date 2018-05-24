​Руководство региона оперативно реагирует на замечания и предложения общественности в сфере экологической политики. Это отметил член экспертной группы по мониторингу экологической безопасности полигона «Скоково», активист ОНФ на итоговом заседании группы, которое состоялось 24 мая.



– Мы с вами формулируем рекомендации по созданию в регионе системы переработки и раздельного сбора отходов, а Правительство параллельно уже прорабатывает этот проект. И сегодня губернатор Дмитрий Миронов подписал соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству мусороперерабатывающего завода и мусоросортировочных станций, – отметил председатель постоянной комиссии Общественной палаты Ярославской области Анатолий Упадышев. – Более того, по итогам мониторинга, проведенного мной в соседних регионах ЦФО, по проблемам оборота ТКО и ввоза московского мусора могу сказать, что нигде руководство органов исполнительной власти не занимает такую открытую и активную позицию. Все везут мусор, но замалчивают эту проблему. И только Ярославская область заявила о «мусорной» проблеме и на каждом этапе ее решения взаимодействует с общественностью. Итог этой разумной и конструктивной позиции налицо. В регионе будут мусороперерабатывающий завод и новая современная система оборота отходов.