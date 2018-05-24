​Дмитрий Миронов подвел итоги первого дня работы ярославской делегации на Петербургском международном экономическом форуме.



- Сегодня день был очень насыщенным. Подписаны 19 соглашений с общей суммой инвестиций порядка 20 миллиардов рублей, - сказал Дмитрий Миронов. - И что немаловажно, в их числе соглашения с нашими региональными компаниями. Например, с ООО «Паритет», которое производит комфортабельные яхты, суда на подводных крыльях. Компания представила на форуме виртуальный стенд о Ярославле, который вызвал интерес многих посетителей. На площадке форума ООО «Паритет» и Правительство региона заключили соглашение, предусматривающее строительство новой судоверфи. Общий объем инвестиций в проект – порядка 400 миллионов рублей.



Также Дмитрий Миронов выделил соглашение с тремя ведущими ярославскими вузами – ЯрГУ, ЯГТУ и РГАТУ – по созданию агентства технологического развития.



– Тем самым мы выполняем задачи, поставленные Президентом России по подготовке новых прогрессивных молодых кадров для наших высокотехнологичных предприятий, – добавил губернатор.



В числе партнеров, заключивших 24 мая соглашения с Правительством Ярославской области – ООО «ЭкоГрупп», которое вложит порядка 5 миллиардов рублей в развитие мусороперерабатывающей отрасли региона, АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», ПАО «Россети», «Х5 Retail Group», АО «Консервный завод «Поречский», ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания», ООО «Компания «Тензор», ООО «Завод подъемников Углич», ООО «Компания Дизель», ООО «Завод ПСМ», ООО «ПЭТ-Технолоджи».



Документами предусмотрено создание центр позитронно-эмиссионной томографии, строительство заводов по производству дизельных и газопоршневых электростанций, детского питания, сухих завтраков, судоверфи, распределительного центра и много других важных для региона проектов.



Также подписаны соглашения с АО «Объединенная судостроительная корпорация», ООО Пивоваренная компания «Балтика» и другими партнерами.