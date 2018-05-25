​На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Дмитрий Миронов и председатель совета директоров ООО «АгриВолга» Сергей Бачин подписали соглашение о создании в Ярославской области сырного кластера. В этот проект «АгриВолга» планирует вложить 1,5 миллиарда рублей.



Как отметил Дмитрий Миронов, создание отраслевого кластера позволит к 2025 году увеличить самообеспеченность региона сыром с 65 до 91 процента.



– Сейчас в Ярославской области работает более 20 предприятий, выпускающих сыры. Все они – потенциальные участники сырного кластера. В сам кластер на данный момент входит пока 10 предприятий, – сказал Дмитрий Миронов. – Объединение позволит выйти на большой рынок даже самым маленьким частным сыродельням. Конечно, мы заинтересованы в развитии сырного кластера. Кластерный подход будет способствовать существенному увеличению объемов выпуска этого продукта. Планируется рост вдвое к 2025 году – 8 тысяч тонн в год.



Создание сырного кластера позволит создать дополнительно 500 новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджет на сумму до 400 миллионов рублей. Губернатор подчеркнул, что вся инфраструктура, необходимая для формирования отраслевой агломерации, в Ярославской области есть.



Как рассказал Сергей Бачин, холдинг в настоящее время уже приобрел два предприятия: Угличский и Даниловский сыродельные заводы.



– Оба предприятия с давними традициями и богатой историей. Но их необходимо существенно реконструировать. И мы взяли на себя обязательства привлечь и проинвестировать в это направление 1,5 миллиарда рублей, –сказал Сергей Бачин. – В первую очередь мы отремонтируем угличское предприятие. Причем мы хотим не просто реконструировать его, а возродить традиции угличского сыроделия. Ведь в городе для этого есть все: фабрика и биофабрика, научно-исследовательская база, ученые.