​Ярославские компании смогут встраиваться в производственные цепочки ПАО «Интер РАО». Соглашение о развитии взаимодействия, в том числе в этом направлении, 25 мая подписали губернатор Дмитрий Миронов и председатель правления энергетического холдинга Борис Ковальчук.



– Мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия, в том числе небольшие, могли встраиваться в производственные цепочки «Интер РАО», – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Сегодня мы договорились создать совместную рабочую группу, в которую войдут представители холдинга, промышленности и Правительства области. Эта группа займется детальной проработкой вопроса поставок ярославской продукции для нужд «Интер РАО».



Основные вопросы сотрудничества промышленники региона и представители холдинга обсудили на региональном совете по кооперации в феврале этого года. В апреле руководство «Интер РАО» побывало на ярославских предприятиях, выпускающих энергетическое и электротехническое оборудование.



– В Ярославской области мы видим серьезный научный и производственный потенциал, удобную логистику, – отметил Борис Ковальчук. – Это позволяет нам увеличить инвестиции и объем закупок продукции Ярославской промышленности. Поэтому сейчас мы договорились, что мы сделаем карту по тем типам оборудования, смазочных материалов, расходных материалов, которые мы используем на наших генерирующих объектах, и посмотрим, что могут предложить предприятия Ярославской области. Таким образом мы увеличим объем закупок у российских производителей, реализовав программу импортозамещения.



Также Правительство региона планирует совместно с «Интер РАО» решать вопросы подготовки кадров в сотрудничестве с университетами и научно-техническим сообществом Ярославской области. Кроме того, предполагается партнерство в организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.



– У нашего региона хороший кадровый потенциал, который можно и нужно использовать для решения задач российской энергетики, – отметил Дмитрий Миронов.



Сотрудничество Ярославской области с холдингом длится уже несколько лет: в регионе при участии ПАО «Интер РАО» создан завод «Русские Газовые Турбины». Он производит турбины мощностью 77 мегаватт. Такое оборудование не имеет аналогов в Российской Федерации. 8 таких турбин уже были созданы и поставлены в Калининградскоую область в рамках реализации программы по обеспечению ее энергобезопасности.