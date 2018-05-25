​25 мая на Петербургском международном экономическом форуме президент, генеральный директор компании «Safran Aircraft Engines» Оливье Андриес и генеральный директор АО «ОДК» Александр Артюхов подписали рамочное соглашение о разработке модификации двигателя SaM 146 для ремоторизированной версии российского самолета-амфибии Бе-200. Церемония прошла в присутствии главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.



SaM 146 производится рыбинским «ОДК-Сатурн» на условиях равноправного партнерства с «Safran Aircraft Engines» для оснащения пассажирских самолетов «Sukhoi Superjet 100» (SSJ 100). Совместное предприятие «PowerJet» занимается поставками двигателя и предоставляет услуги по его послепродажному обслуживанию.



«ОДК-Сатурн» и «Safran Aircraft Engines» договорились о проведении модернизации SaM 146 с целью его интеграции с самолетом Бе-200 и дальнейшей сертификации ремоторизированной версии.



– Этот проект означает для нас новую возможность по эффективному взаимодействию с «Safran Aircraft Engines», – заявил Александр Артюхов. – Совместно с нашим французским партнером мы составили очень четкую дорожную карту реализации программы, которая позволит приступить к созданию новой версии двигателя SaM 146, отвечающей потребностям самолета Бе-200.



– Мы рады возможности внести свой вклад в этот проект, – отметил Оливье Андриес. – Это ясно отражает то, что мы по-прежнему намерены укреплять сотрудничество с российской авиационной промышленностью, стартовавшее примерно 20 лет назад.



Двигатель SaM 146, созданный на основе сочетания опыта и новых технологий российского и западного двигателестроения, полностью отвечает современным экологическим требованиям, сертифицирован EASA. «ОДК-Сатурн» отвечает за разработку и производство вентилятора и компрессора низкого давления, турбины низкого давления, общую сборку двигателя и его испытания, «Safran Aircraft Engines» – за компрессор высокого давления, камеру сгорания, турбину высокого давления, коробку агрегатов, САУ и интеграцию силовой установки.



– Соглашение дает начало следующему этапу развития международного сотрудничества, это расширение использования двигателя SaM 146, – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Мы все воспринимаем это на позитиве. Бе-200 раньше оснащался украинскими двигателями, так что проект будет реализован и в целях импортозамещения.



Проект альтернативного применения силовой установки тщательно проработан специалистами «PowerJet» и Объединенной авиастроительной корпорации.



К настоящему времени из ПАО «ОДК-Сатурн» в АО «Гражданские самолеты Сухого» отгружено 346 серийных двигателей, 260 находятся в эксплуатации. Самолеты SSJ 100 с двигателями SaM 146 в основном используют «Аэрофлот» и мексиканская авиакомпания «InterJet».



Справка



Бе-200 «Альтаир» – российский самолет-амфибия (летающая лодка), разработанный ТАНТК имени Г.М. Бериева и производимый на Иркутском авиационном заводе. В 2008 году производство Бе-200 перенесено на ТАНТК имени Г.М. Бериева.



По ряду летно-технических характеристик Бе-200 не имеет аналогов в мире. Способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности. Основные сферы применения: тушение пожаров, поисково-спасательные операции, охрана водных поверхностей, экологические миссии, перевозка пассажиров и грузов.