​Почти две тысячи человек примут участие в третьем этапе полумарафона «Бегом по Золотому кольцу», который в субботу пройдет в Угличе. Все трассы забега «Волжский берег» проложены в исторической части города.



– Проект «Бегом по Золотому кольцу» проходит в разных городах Ярославской области и соседних регионах. Это спортивный праздник с насыщенной культурно-развлекательной программой для участников, членов их семей и зрителей, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Свое участие в полумарафоне в Угличе уже подтвердил 1821 человек.



Для взрослых любителей спорта организованы дистанции длиной 3, 10 и 21,1 километра. Дети смогут принять участие в забегах на 300 и 600 метров. Предусмотрены старты для людей с ограниченными возможностями здоровья и эстафета.



26 мая на Успенской площади начнет работу стартово-финишный городок с инфопунктом туристско-информационного центра «Углич». Гости города могут получить всю необходимую информацию о том, куда сходить и как интересно провести свободное время. Информационная линия центра работает круглосуточно: +7 (915) 966-39-99.



Все желающие смогут посетить вечернюю обзорную пешеходную экскурсию, которая стартует в 17.00 из офиса туристско-информационного центра.



Справка



Проект «Бегом по Золотому кольцу» стартовал в 2015 году. На этот раз он включает 13 этапов.