​В Правительстве Ярославской области прошло заседание группы по разработке регионального плана мероприятий Десятилетия детства. В соответствии с указом Президента России Владимира Путина оно стартовало в этом году.



– Сегодня мы обсуждали основные задачи и направления развития в сферах, затрагивающих интересы детей, которые нам предстоит развивать в ближайшее время, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова.



В региональном плане основных мероприятий учтены такие направления, как материальная поддержка семей при рождении и воспитании детей, совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни, повышение доступности качественного образования, культурное и физическое развитие юных жителей области, развитие системы детского отдыха и туризма, информационная безопасность, создание индустрии детских товаров и обеспечение подрастающего поколения качественными продуктами питания.



В заседании рабочей группы приняли участие представители органов исполнительной власти области, подведомственных учреждений, руководители общественных организаций и объединений, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.