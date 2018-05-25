|В Правительстве Ярославской области прошло заседание группы по разработке регионального плана мероприятий Десятилетия детства. В соответствии с указом Президента России Владимира Путина оно стартовало в этом году.
– Сегодня мы обсуждали основные задачи и направления развития в сферах, затрагивающих интересы детей, которые нам предстоит развивать в ближайшее время, – отметила начальник управления по социальной и демографической политике Правительства области Марина Башмашникова.
В региональном плане основных мероприятий учтены такие направления, как материальная поддержка семей при рождении и воспитании детей, совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни, повышение доступности качественного образования, культурное и физическое развитие юных жителей области, развитие системы детского отдыха и туризма, информационная безопасность, создание индустрии детских товаров и обеспечение подрастающего поколения качественными продуктами питания.
В заседании рабочей группы приняли участие представители органов исполнительной власти области, подведомственных учреждений, руководители общественных организаций и объединений, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.
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